Тяжелобольная участница шоу Елены Малышевой уличила телевизионщиков во лжи

Россиянка Гульназ Зайнуллина обвинила сотрудников телепередачи Елены Малышевой «Жить здорово!» в обмане. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

По словам жительницы города Стерлитамак, она поучаствовала в съемках шоу, так как ей пообещали за это бесплатное лечение и специальный компрессионный трикотаж. Однако позднее сотрудники проигнорировали эти обязательства.

«Ездила с надеждой, что реально помогут, а оказалось иначе. Перед съемками обещали провести бесплатное обследование, которого не было. Перед эфиром предупредили, что нельзя говорить про стоимость лечения и компрессионного трикотажа, а на мой вопрос: "Для чего тогда я приехала?" — ответили: "В качестве гостя, чтобы показать вашу ножку народу, это же шоу"», — пожаловалась женщина.

У 29-летней Зайнуллиной диагностирован лимфостаз, ее левая нога сильно отличается по объемам от правой. Чтобы снять симптомы, ей приходится покупать компрессионный трикотаж и делать дорогие процедуры.

Зайнуллина отметила, что в студии врач пообещал ей бесплатное лечение. Позднее он потребовал, чтобы женщина самостоятельно собрала средства и заказала в Германии недешевые эластичные бинты.

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