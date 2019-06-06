Малышева ответила на обвинения тяжелобольной участницы шоу

Телеведущая Елена Малышева прокомментировала обвинения участницы шоу «Жить здорово!» Гульназ Зайнуллиной в обмане сотрудниками передачи. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Малышева назвала обвинения Зайнуллиной «откровенной ложью» и подчеркнула, что пациентке полностью оплатили дорогу и проживание в Москве, а также бесплатно консультировали. По ее словам, женщине также предложили бесплатную операцию, однако она отказалась и решила собирать деньги «на свои нужды».

«Возможно, что ей действительно нужны деньги на лечение в Германии. Это ее выбор. Но мы здесь точно ни при чем», — сообщила Малышева.

Редакторы передачи связались с Зайнуллиной и спросили, почему она соврала, отметила телеведущая. Женщина ответила, что попросит убрать информацию об этом из печати.

Ранее Гульназ Зайнуллина обвинила сотрудников телепередачи Елены Малышевой «Жить здорово!» в обмане. По ее словам, за участие в шоу ей пообещали бесплатное лечение и специальный компрессионный трикотаж, однако позднее сотрудники проигнорировали эти обязательства.

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