Малышева диагностировала смертельные болезни у героев российских хитов

Телеведущая Елена Малышева предположила, какие болезни сердца зашифрованы в популярных песнях. Этому была посвящена часть выпуска программы «Жить здорово». Запись доступна на YouTube.

Сначала Малышева предложила зрителям передачи угадать, о каком заболевании поется в песне Любови Орловой из фильма «Веселые ребята», где есть строчка «сердце в груди бьется, как птица». По словам соведущего программы кардиолога-реаниматолога Германа Гандельмана, это симптом фибрилляции. При таком виде аритмии отдельные группы мышечных волокон сердца сокращаются нескоординированно, что может привести к образованию тромба и инсульту.

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Затем участник программы Алексей Огурцов исполнил хит группы «Сплин» «Мое сердце». Гандельман назвал «замирание» сердца симптомом самого распространенного вида аритмии — экстрасистолии.

После этого зрители в зале хором спели песню «Гранитный камушек» группы «Божья коровка». Кардиолог рассказал, что сердце действительно может становиться похожим на камень при констриктивном перикардите, когда воспаляется внешняя оболочка органа. По словам Гандельмана, одышка — основной симптом этого заболевания.

В марте Малышева удивила телезрителей, принеся на эфир собственную голову. Таким образом она и ее соведущие хотели показать, какой эффект на человека оказывает болезнь Альцгеймера.

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