Врач оценила слова Малышевой о природном механизме истребления женщин после 50

Полнота у женщин после 50 лет не всегда связана с перееданием, объяснила РИА Новости заведующая лабораторией липидного обмена РНИИ геронтологии Елена Терешина. Таким образом она прокомментировала слова телеведущей Елены Малышевой о природном механизме истребления женщин старше 50.

«Переедание действительно может быть причиной ожирения. Это называется нарушение пищевого поведения», — сказала Терешина. Врач пояснила, что достаточно часто ожирение у женщин связано с увеличением массы подкожного жира.

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Однако, по ее словам, после 65 лет женщины часто, наоборот, начинают терять вес. Терешина подчеркнула, что атрофия подкожной жировой ткани вызывает массу возрастных заболеваний. «Поэтому, когда я читаю лекции женщинам, говорю: берегите свою подкожную жировую ткань», — заключила врач.

Ранее 5 июня Малышева заявила, что люди после 50 лет не нужны природе, а «способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу — один из самых приятных для людей». Ведущая пояснила, что чаще всего ожирение диагностируют у женщин старше 45 лет. Это связано с низкой мышечной массой и отсутствием в организме тестостерона.

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