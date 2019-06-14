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В Минздраве оценили слова Малышевой о детях-кретинах

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Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн раскритиковал ведущую Елену Малышеву, назвавшую детей с врожденным гипотиреозом кретинами. Он поставил под сомнение уместность употребления слова «кретин» в публичном пространстве, передает RT.

«Одно и то же слово можно использовать в разном контексте... Бытует мнение, что это оскорбительное слово. На самом деле такие термины медицинские есть, только они используются не в таком уничижительном смысле, а в степени умственной отсталости», — объяснил Брюн.

Сам по себе термин «кретинизм» устарел, сказал врач. «Я думаю, что Елена Васильевна, безусловно, говорила в медицинском смысле с некоторым жаргонизмом», — заключил он.

Одна из частей свежего выпуска «Жить здорово» на Первом канале назвалась «Откуда берутся кретины?», а в заставке использовалась фраза «Мой ребенок — идиот». Малышева рассказывала о диагностике и лечении одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития. Для рассказа о заболевании ведущая вывела на сцену Дану Борисову с дочерью Кристиной. Малышева несколько раз повторила, что в России скрининг, позволяющий выявить врожденный гипотиреоз на этапе беременности, бесплатный.

«Представляете, сколько лет страна за это отвечает. В самые трудные годы все равно все было бесплатно. Все равно всем все делали. Иначе бы сидели мы тут с вами отбитые хором», — сказала Малышева, постучав по стойке при слове «отбитые».

Ставший объектом критики выпуск появился в эфире 13 июня. С уместностью употребления слова «кретин» в отношении больных детей не согласились множество пользователей. Однако некоторые психиатры встали на сторону ведущей. Они оправдали поступок Малышевой, заметив, что подобное определение использовалось в советский период.

В то же время главный детский психиатр Москвы Анна Портнова заявила, что в современной медицине термины «кретин» и «идиот» не используются как устаревшие. Для обозначения степени отсталости используются другие термины: легкая умственная отсталость, умеренная умственная отсталость, тяжелая и глубокая.

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Предыстория: Малышева рассказала о детях-кретинах и попала под шквал критики
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