Психиатры прокомментировали высказывания Малышевой о кретинах и идиотах

Профессиональные психиатры заявили, что телеведущая Елена Малышева использовала медицинские термины, называя в эфире больных детей идиотами и кретинами. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам детского психиатра Алексея Каротама, термин «идиотия» был принят в советской терминологии, однако отсутствует в современной классификации болезней. Он также добавил, что необходимо «честно называть вещи своими именами».

Его слова подтвердил специалист Вячеслав Тарасов, пояснив, что идиотия, олигофрения и имбецильность являются различными проявлениями умственной отсталости. Он посетовал на то, что люди часто используют в своей речи медицинские термины, подразумевая иные значения. В качестве примера он привел понятие бреда, который обывателями используется как синоним глупых суждений.

Ранее главный московский детский психиатр Анна Портнова сообщила, что слова «идиот» и «кретин», использованные Малышевой, не являются медицинскими терминами. Она назвала их употребление «деонтологическим промахом».

Фразы «Мой ребенок — идиот» и «Откуда берутся кретины?» были использованы в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. Ведущая Малышева назвала кретинизм термином, выражающим степень умственной отсталости.

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