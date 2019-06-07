Малышева определила самую опасную болезнь XXI века

Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.

«Все остальное мы лечим. А вот болезнь Альцгеймера — пока нет… Никак…» — пояснила Малышева.

Также ведущая рассказала, что считает курение самой вредной привычкой у людей, однако отметила, что число курящих постоянно снижается.

Малышева не первый раз вспоминает о болезни Альцгеймера. В одном из выпусков программы «Жить здорово» на Первом канале она вместе с другими ведущими принесла в студию свою «снесенную голову». Так они проиллюстрировали эффект, который оказывает на человека болезнь Альцгеймера.

Ведущая допустила, что эта болезнь не обойдет и ее. При этом Малышева предположила, что ее поколению может повезти, поскольку будет найдено лекарство.

5 июня Малышева заявила, что люди после 50 лет не нужны природе, а одним из самых эффективных способов их истребления является переедание, ведущее к ожирению. По ее словам, зачастую ожирение диагностируют у женщин старше 45 лет.

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