Познер объяснил попадание в список врагов Украины

Российский телеведущий Владимир Познер назвал глупостью свое попадание в базу данных портала «Миротворец», занимающегося сбором и публикацией информации о людях, посещавших Крым или Донбасс без разрешения Киева. Комментарий журналиста опубликован на его официальном сайте.

Познер объяснил, что в середине апреля летал в Ялту для участия в жюри конкурса «ТЭФИ-Капитал». По мнению телеведущего, именно это послужило поводом для включения его в список врагов Украины.

«Комментировать глупости — дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно нет. Буду ли я страдать оттого, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет», — заключил Познер.

О попадании журналиста в базу данных «Миротворца» стало известно в воскресенье, 2 июня. Авторы портала указали, что Познер сознательно нарушил украинскую границу с целью проникновения в Крым, а также принимал участие в «пропагандистских мероприятиях» России против Украины.

Сайт «Миротворец» размещает личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Официального статуса ресурс не имеет, но тем не менее внесенным в эту базу лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!