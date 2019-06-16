Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми. Об этом сообщается в его блоге.

«Их надо любить, и надо понимать, что маленький ребенок — человек, и его надо уважать точно так же, как и взрослого», — отметил он. При этом Познер подчеркнул, что детей категорически нельзя бить, так как «мы бьем детей только потому, что сильнее».

По его словам, главное в воспитании — поведение самих родителей. Ведущий пояснил, что нет смысла говорить ребенку об идеалах и принципах, если сам родитель их не соблюдает. «Не может отец запрещать ребенку курить, если он сам курит: это личный пример. Если он напивается, то и ребенок это видит», — добавил он.

Познер призвал не уповать на школу, так как учебные заведения дает ребенку знания, но не более. «Это сложно, всегда помнить о том, что ребенок требует уважения. Если воспитывать ребенка с чувством собственного достоинства, он будет счастливым», — заключил ведущий.

Ранее Познер прокомментировал слова коллеги по Первому каналу Елены Малышевой, которая в эфире программы «Жить здорово» назвала детей с врожденным гипотиреозом кретинами. Он посоветовал использовать другие термины.

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