Познер оценил свой возраст и пристыдил общество за жестокость к старикам

Телеведущий Владимир Познер заявил, что ему легко быть старым, так как он хорошо себя чувствует, но признал негативное отношение общества к пожилым. Об этом 85-летний журналист сказал в интервью, фрагмент которого опубликован в официальном блоге.

«Легко ли быть старым? Мне — легко. Думаю, что не всем. Мне легко, потому что я в порядке — физически, очень часто старость сопряжена с болезнями, человек плохо ходит и так далее», — отметил он.

Познер подчеркнул, что также важными факторами легкой старости для него является то, что «голова продолжает работать» и что он все еще востребован, ведь «часто старых людей забывают».

Однако журналист добавил, что в большинстве случаев быть старым — нелегко. «Общество, и не только наше, а вообще общество, очень жестоко относится к старикам, не хочет их видеть, предпочитает, чтобы их не было, чтобы они были в каких-нибудь там домах для престарелых, чтобы не на виду», — пояснил он. По мнению Познера, пожилые люди напоминают остальным «о том, что будет». «А об этом никто особенно думать не хочет», — заключил ведущий.

Ранее Познер заявил, что все надежды по поводу будущего России у него связаны с подростками, которые активны в интернете. По мнению журналиста, именно они обязательно изменят страну.

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