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10:36, 10 июля 2026Силовые структуры

Раскрыта причина неявки больной раком Лерчек в суд

Блогерша Лерчек не явилась в суд на рассмотрение вопроса о ее переезде из-за болезни
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) не явилась в Гагаринский районный суд, который должен был рассмотреть вопрос о ее переезде, из-за болезни. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, предварительно, причиной отсутствия стало состояние здоровья блогерши.

Ранее сообщалось, что представляющий государственное обвинение прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.

Ей назначены курсы химиотерапии с 13 марта по 17 июля 2026 года. В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, отпали, отметил источник агентства.

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