Раскрыта причина неявки больной раком Лерчек в суд

Блогерша Лерчек не явилась в суд на рассмотрение вопроса о ее переезде из-за болезни

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) не явилась в Гагаринский районный суд, который должен был рассмотреть вопрос о ее переезде, из-за болезни. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, предварительно, причиной отсутствия стало состояние здоровья блогерши.

Ранее сообщалось, что представляющий государственное обвинение прокурор обратился с ходатайством в Гагаринский суд Москвы, в котором сослался на ответ из онкологического центра имени Блохина об отсутствии медицинских ограничений или противопоказаний, препятствующих Чекалиной посещать судебные заседания.

Ей назначены курсы химиотерапии с 13 марта по 17 июля 2026 года. В настоящее время обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства по делу, отпали, отметил источник агентства.