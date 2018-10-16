Познер назвал виновных в бедности россиян

Телеведущий Владимир Познер высказался об истоках бедности россиян. По его мнению, в высоком уровне бедности виноваты исключительно российские власти, которые не задумываются над последствиями происходящего. Мыслями по этому поводу Познер поделился на своем сайте.

Познер поднял тему, которую обсуждал в недавнем интервью с главой думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. В разговоре с депутатом он привел статистику: за чертой бедности живет более 12 процентов населения России, порядка 18 миллионов человек, в то время как в США с населением более чем в два раза превышающим российское процент бедных составляет 12,7 процента (42 миллиона).

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«Я понимаю, что в любом обществе есть люди, которые не хотят работать, которые предпочитают даже нищенствовать, жить на улице, это все есть, но их, конечно, не такое количество. Я не понимаю, чем объяснить эту ситуацию, кроме как просто беспечностью или безответственностью властей, государства. Когда не задумываются над последствиями того, что происходит. Ведь чем больше неравенства, тем неизбежнее тяжелейшие последствия, это нам история показывает», — полагает телеведущий.

Он привел в пример «быль» о событиях октября 1917 года, когда богатая барыня, услышав выстрелы и крики на улице, послала горничную узнать, что происходит за окнами. На вопрос «Ну что там, Дуня?» горничная ответила, что на улице — революция. «И чего же они хотят, Дуня?» — поинтересовалась барыня. «Барыня, они хотят, чтобы больше не было богатых», — пояснила девушка. На что барыня ответила: «Странно, мой прадед, декабрист, хотел, чтобы больше не было бедных».

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