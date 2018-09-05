Познер решил разочаровать Лимонова и не умирать

Телеведущий Владимир Познер не согласился с высказыванием Эдуарда Лимонова, который обвинил его в частых выступлениях в СМИ и предсказал скорую смерть журналиста. Его слова приводит издание «Говорит Москва».

Познер заявил, что интервью дает редко: по его подсчетам, за последний год такие материалы публиковались лишь четыре-пять раз. Слова Лимонова о его скорой кончине он назвал ироническими. «На здоровье, как говорится», — заявил Познер, заметив, что может разочаровать писателя и уйти из жизни нескоро.

Претензию Лимонова по поводу снятия с эфира программы «Познер» с его участием журналист переадресовал Константину Эрнсту. «Это было решение непосредственно генерального директора Первого канала», — заявил телеведущий.

Ранее Лимонов в своем Twitter заявил, что сейчас Познер «разливается» по всем СМИ, так как хочет как можно больше высказаться перед смертью. Также он обратился к журналисту за объяснениями по поводу невыхода своего интервью на Первом канале. Программа с его участием была записана весной 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!