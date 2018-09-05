Лимонов почуял смерть Познера

Писатель Эдуард Лимонов осудил Владимира Познера за обилие выступлений в СМИ и потребовал объяснить невыход интервью с ним на Первом канале. Свою отповедь от опубликовал в личном Twitter-аккаунте.

По мнению Лимонова, Познер старается как можно чаще давать интервью различным изданиям, так как телеведущий уже очень стар и предчувствует свою скорую кончину. Вслед за этой репликой писатель обратился к Познеру с вопросом, кто потребовал у главы Первого канала Константина Эрнста запретить интервью с ним.

Подписчики высмеяли высказывание писателя, отметив, что все, сказанное о возрасте Познера и его желании присутствовать в медийном пространстве, можно применить и к самому Лимонову. «Дед, а ведь ты недалеко от него», — прокомментировал один из пользователей.

В июне Владимир Познер заявил, что Первый канал снял с эфира его интервью с Эдуардом Лимоновым. Позднее представители компании объяснили, что это решение связано с изменением сетки вещания на время чемпионата мира по футболу.

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