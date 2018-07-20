Познер посетовал на безобразие из-за снятого из эфира Первого канала интервью

Телеведущий Владимир Познер рассказал подробности об интервью с Эдуардом Лимоновым, которое неожиданно сняли из эфира Первого канала. Расшифровка его выступления в ресторане «Жеральдин» опубликована в официальном блоге.

Журналист заявил, что уже давно хотел пригласить Лимонова в свою передачу, однако тот всегда был нежелательным гостем. Тем не менее гендиректор телеканала Константин Эрнст совсем недавно разрешил позвать писателя на интервью. Тот, в свою очередь, принял предложение.

Познер договорился записать разговор с Лимоновым не в прямом эфире, а выпустить запись 18 июня, так как на очереди было еще несколько важных гостей. Однако в назначенную дату интервью так и не вышло.

«Мне даже никто этого не сказал. Я написал письмо, электронное письмо Эрнсту, что, мол, это безобразие, в общем, выразил свое отношение к этому и сказал, что, может быть, давайте закроем программу», — вспоминает журналист.

Затем Познеру позвонил Эрнст и назвал ситуацию безобразием. Он добавил, что интервью с Лимоновым сняли по причинам, о которых гендиректор Первого канала не может сказать по телефону. «Это не имеет отношения к тому, что он [Лимонов] сказал, но вот тем не менее это так», — добавил Эрнст.

Ведущий отметил, что с тех пор не встречался с гендиректором лично, поэтому не знает эти причины до сих пор. Он также извинился перед Лимоновым за непредвиденную ситуацию. «Я виноват перед ним, что не предупредил его и что так случилось. Я приношу свои извинения, но больше ничего не могу сделать», — заявил Познер, добавив, что российское телевидение очень политизировано.

Ранее представители Первого канала сообщали, что отмена интервью Познера с писателем связано с изменениями в сетке вещания на период чемпионата мира по футболу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!