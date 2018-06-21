Первый канал объяснил исчезновение выпуска программы Познера

Представители Первого канала объяснили, что долгое отсутствие в эфире уже записанного выпуска программы «Познер» с активистом Эдуардом Лимоновым связано с изменениями в сетке вещания на период чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с чемпионатом мира сетка канала претерпела значительные изменения. Сериалы сместились с 21:30 на 23:00, ночные проекты таким образом, включая программу "Познер", временно в эфир не выходят. Отсутствие выпуска с Эдуардом Лимоновым связано со спецверсткой на время ЧМ и ни с какими другими причинами», — отметили в пресс-службе канала.

21 июня лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов в своем ЖЖ рассказал, что два месяца назад давал интервью Познеру, но оно так и не было показано публике.

Позднее Познер подтвердил, что выпуск снят с эфира. «К сожалению, я не могу вам сказать причину. Она не имеет отношения к Лимонову непосредственно. Не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения к содержанию. Может, как-нибудь потом скажу больше», — прокомментировал журналист.

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