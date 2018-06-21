Первый канал убрал из эфира интервью Познера с Лимоновым

Российский журналист Владимир Познер подтвердил, что Первый канал снял с эфира выпуск программы «Познер», в котором тот беседовал с лидером незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым. Об этом сообщает Znak.com. 21 июня Лимонов в ЖЖ рассказал, что два месяца назад давал интервью Познеру, но оно так и не было показано публике.

Познер пояснил, что беседа не транслировалась в прямом эфире, а традиционно снималась в качестве записи для будущих выпусков. Он также уточнил, что до этого руководство Первого канала долго не одобряло желание журналиста побеседовать с политиком.

«Да, не получился прямой эфир. Но не по политическим моментам, просто были обстоятельства, так сложилось. Интервью, на мой взгляд, получилось интересным. (...) К сожалению, я не могу вам сказать причину. Она не имеет отношения к Лимонову непосредственно. Не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения к содержанию. Может, как-нибудь потом скажу больше», — отметил Познер.

Он также подчеркнул, что понимает, если это вызывает у Лимонова злость, и сам недоволен сложившимися обстоятельствами. В завершение журналист выразил надежду, что когда-нибудь записанный выпуск все-таки выйдет в эфир.

В апреле руководство канала перенесло выпуск программы с бывшим министром обороны США Уильямом Джеймсом Перри. Познер объяснял, что эфир отменили из-за бомбардировки города Дума сирийскими войсками и обвинений в использовании химоружия.

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