Лимонов назвал преемника Путина и предрек России «много крови»

Российский литератор Эдуард Лимонов в интервью журналисту Юрию Дудю поразмышлял о будущем России. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 28 августа.

По словам писателя, у президента России Владимира Путина нет видимого преемника. «По всей вероятности, пойдут по пути наименьшего сопротивления: то есть либо верный и испытанный [премьер-министр Дмитрий] Медведев, либо [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко», — сказал он.

В финале интервью Лимонов ответил на вопрос «Что будет с Россией через 50 лет». Он предсказал, что будет «очень тяжело» и «много крови».

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В июне стало известно, что Первый канал снял с эфира выпуск программы «Познер», в котором тот беседовал с Лимоновым.

В апреле Лимонов назвал главное условие краха России. «Россия не рухнет, потому что российский народ — самый крупный в Европе. У нас только на европейской части страны проживает 118 миллионов граждан. Куда мы денемся? Только если нас не подвергнут какому-то жутчайшему геноциду, тогда мы вымрем», — заявил Лимонов.

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