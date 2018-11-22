Познер поведал о своей главной надежде на будущее России

Журналист Владимир Познер заявил, что все надежды по поводу будущего России у него связаны с подростками, которые активно пользуются интернетом. По его словам, они обязательно изменят страну. Интервью с телеведущим опубликовано на его личном сайте.

«Я говорю, что вся надежда лично у меня по поводу России связана именно с этими людьми», — заключил Познер. Он заявил, что поколение, рожденное после 1995 года, неизбежно придет к власти.

По мнению журналиста, через 15-20 лет в стране многое изменится благодаря смене поколений. Он отметил, что нынешняя молодежь воспитана и сформирована иначе из-за того, что имела доступ к информации, которая ранее была запрещена. «Это совсем другие люди», — сказал он.

Единственным возможным препятствием на пути изменений Познер назвал ядерную войну. Телеведущий выразил надежду, что в будущем этого не произойдет.

Ранее Владимир Познер рассказал, что испытывает стыд за соотечественников, которые прикрепляют к своим автомобилям таблички с лозунгом «Можем повторить!». Он назвал таких россиян «безмозглыми мерзавцами, достойными презрения».

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