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12:59, 9 июля 2026Забота о себе

Эпидемию обмороков заметили в России

Невролог Гайфутдинов назвал переутомление и отказ от отпусков причиной обмороков
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Tunatura / Shutterstock / Fotodom

Хроническое переутомление и массовый отказ от летних отпусков становятся причинами обмороков у работающего населения России. Так считает невролог Рустем Гайфутдинов, сообщило Life.ru.

По словам врача, из-за духоты, стресса или резкой смены положения сосуды нижней части тела расширяются и кровь отливает от головы. Мозг на миг остается без кислорода из-за медленного сужения сосудов — и человек падает. Как раз таких обмороков и стало больше в последнее время, подчеркнул специалист.

«Причина простая — люди перестали ходить в отпуска, а если и ходят, то не отдыхают. Многие ищут себе вторую, третью работу, подработку и также занимаются семьей. Организм просто не выдерживает такой нагрузки, и человек внезапно теряет сознание посреди дня. В последние месяцы это очень частая история, это и вправду волна, как эпидемия», — считает Гайфутдинов.

Врач рассказал, что если у человека слабый тонус симпатической нервной системы, то он будет предрасположен к подобным обморокам. И здесь решающую роль играет переутомление, подчеркнул эксперт. Так, когда человеку недостает сна, а работает он в стрессе и на износ — его нервная система истощается. У некоторых организм отвечает на это мигренями, у других — эмоциональными срывами, а некоторые начинают падать в обмороки из-за сбоя в работе сосудов.

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Эти обмороки небезобидны, уверен врач. Каждый десятый такой обморок способен привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода.

Если обмороки происходят на фоне переутомления, в душных помещениях или при резком вставании, невролог порекомендовал нормально спать, а также использовать тонизирующие средства (лимонник, женьшень, кофеин по утрам) и контрастный душ.

Ранее кардиолог рассказала о приводящих к летальному исходу опасных видах тахикардии.

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