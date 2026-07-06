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16:33, 6 июля 2026Забота о себе

Назван неожиданный симптом алкогольного паралича

Хирург Умнов назвал чувство надетых перчаток симптомом алкогольного паралича
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Хирург Александр Умнов в беседе с Life.ru предупредил, что такие симптомы, как онемение конечностей, жжение или чувство надетых перчаток при их отсутствии, могут свидетельствовать о развитии алкогольной полинейропатии (алкогольный паралич).

Специалист уточнил, что спиртное разрушает нервные волокна, нарушая передачу импульсов от тела к мозгу. Это приводит к потере чувствительности и координации, а без своевременной помощи способно вызвать инвалидность. В зависимости от типа поврежденных волокон клиническая картина различается: поражение сенсорных путей вызывает боль и аномальную чувствительность, двигательных — мышечную слабость вплоть до обездвиживания, а вегетативных — сбои в работе внутренних органов и терморегуляции.

Умнов отметил, что болезнь может протекать остро (за несколько дней после запоя) или хронически, незаметно развиваясь годами. При первых признаках необходимо обратиться к неврологу для проведения электронейромиографии. Терапия включает прием антиоксидантов, витаминов группы В и препаратов для улучшения кровотока.

Однако ключевым условием выздоровления является полный отказ от алкоголя, так как при наступлении полной неподвижности оказать помощь пациенту становится крайне затруднительно.

Ранее невролог Галина Чудинская рассказала, какие продукты и пищевые компоненты сильнее всего ухудшают когнитивные функции и память. Она уточнила, что на это влияют не отдельные продукты, а общий рацион.

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