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17:35, 7 июля 2026Забота о себе

Названы главные причины инсульта у молодых людей

Невролог Хорошев: Диабет и избыточная масса тела могут быть причинами инсульта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Все чаще инсульты в России происходят у людей младше 40 лет, сообщил врач-невролог Павел Хорошев. Причины развития этой смертельно опасной патологии он назвал в беседе с «360.ru».

По словам невролога, одной из главных причин молодеющего инсульта остается рост заболеваемости сахарным диабетом второго типа. Избыток глюкозы в крови повреждает внутреннюю оболочку сосудов, что провоцирует образование атеросклеротических бляшек и нарушение кровоснабжения мозга. «Как только эндотелий сосудов изнутри повреждается, тут же на месте повреждений начинает формироваться атеросклеротическая бляшка», — объяснил Хорошев.

Кроме того, риск сосудистых катастроф повышают избыточная масса тела и связанные с ней нарушения сердечного ритма. По словам врача, ситуацию также усугубляют хронический стресс и употребление алкоголя, которые негативно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и могут привести к развитию опасных осложнений.

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Специалист подчеркнул, что большинство факторов риска можно контролировать. Для профилактики важно с детства формировать здоровые привычки, регулярно заниматься физической активностью, следить за уровнем сахара и холестерина. Также важно контролировать артериальное давление, поддерживать нормальный вес и своевременно проходить медицинские обследования.

Ранее врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова рассказала об опасном сгущении крови летом. По ее словам, обезвоживание во время жары может привести к образованию тромбов, которые способны спровоцировать инсульт.

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