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Забота о себе
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11:32, 7 июля 2026Забота о себе

Кардиолог предупредила об опасном сгущении крови летом

Кардиолог Поскакалова: Сгущение крови из-за обезвоживания в жару может привести к инсульту
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pickadook / Shutterstock / Fotodom

В жаркую погоду кровь может становиться более вязкой, что повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Об этом «Ленте.ру» рассказала врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Поскакалова.

По словам доктора, само по себе лето не вызывает сгущения крови, однако при недостаточном употреблении жидкости и обильном потоотделении уменьшается объем плазмы, а концентрация эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов повышается. Кардиолог предупредила, что при таком состоянии в крови могут образовываться тромбы, которые способны привести к опасным осложнениям, в том числе к инсульту.

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Особенно внимательными к своему состоянию врач порекомендовала быть пожилым людям, а также пациентам с ишемической болезнью сердца, гипертонией и сахарным диабетом. «Для профилактики обезвоживания важно поддерживать водный баланс, отдавая предпочтение чистой питьевой воде», — сказала доктор. Она посоветовала выпивать в жару не менее 1,5 литра воды.

Первыми признаками обезвоживания кардиолог назвала жажду, сухость во рту, редкое мочеиспускание, потемнение мочи, слабость, головокружение и мышечные судороги. Для профилактики она рекомендовала поддерживать питьевой режим, употреблять больше овощей и фруктов с высоким содержанием воды, а также по возможности избегать длительного пребывания на солнце и интенсивных физических нагрузок в самые жаркие часы дня.

Ранее кардиолог Андрей Кокин рассказал, что инфаркт не всегда вызывает боль в груди. По его словам, иногда сердечный приступ ощущается как сильная усталость или нарушение ЖКТ.

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