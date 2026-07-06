Кардиолог предупредил о неочевидных симптомах инфаркта

Кардиолог Кокин: Проблемы с сердцем могут маскироваться под нарушения ЖКТ

Кардиолог Андрей Кокин рассказал, что проблемы с сердцем не всегда проявляются сильной болью в груди. О неочевидных симптомах инфаркта он предупредил в беседе с Life.ru.

По словам врача, первыми признаками опасных нарушений могут быть хроническая усталость, одышка, головокружение, отеки ног и ощущение перебоев в работе сердца. Также насторожить должны внезапная слабость и чувство давления в груди, при котором боль распространяется в левую руку, плечо, спину, шею или нижнюю челюсть. Кардиолог добавил, что иногда проблемы с сердцем маскируются под нарушения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в этом случае могут появиться жалобы на тошноту и напоминающее изжогу ощущение.

Кроме того, Кокин подчеркнул, что о заболеваниях сердечно-сосудистой системы могут косвенно свидетельствовать даже проблемы с полостью рта. По его словам, хроническое воспаление десен связано с повышенным риском сердечных заболеваний, поэтому при повторяющихся тревожных симптомах важно не откладывать визит к врачу.

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