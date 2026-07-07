Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
08:57, 7 июля 2026Наука и техника

Кардиолог рассказала о приводящих к смерти опасных видах тахикардии

Кардиолог Трушкина: Опасным видам тахикардии предшествует повышенное артериальное давление
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Некоторые виды тахикардии могут быть опасны и приводить к летальному исходу. О них рассказала врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» Ольга Трушкина в разговоре со Здоровьем Mail.

Различные виды патологической тахикардии приводят к таким осложнениям, как образование внутрисердечных тромбов и тромбоэмболии, развитие хронической сердечной недостаточности при фибрилляции предсердий, обмороки, внезапная смерть при жизнеугрожающих желудочковых аритмиях, предупредила специалист.

Трушкина сообщила, что симптомами, которые должны настораживать, выступают боль в груди, одышка, головокружение, предобморочное или обморочное состояние. Также стоит задуматься, если тахикардия началась и закончилась четко и очень внезапно. Резкое снижение давление и отечность ног также могут указывать на патологию.

Развитию опасных тахиаритмий часто предшествуют повышенное артериальное давление, пожилой возраст, генетическая предрасположенность, а также заболевания сердца. Для определения вида тахикардии стоит пройти ЭКГ, холтеровское мониторирование или УЗИ сердца по назначению врача.

Ранее кардиолог Дэвид Мин назвал четыре самых полезных при высоком артериальном давлении фрукта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов предложил максимальную эскалацию конфликта с Россией

    В России перечислили работников с самым стремительным ростом зарплат

    Налет дронов на Москву назвали крупнейшим за последние два года

    «Человек-лавандовый раф» порадовал фанатов танцем в трусах

    Живущая в США российская блогерша рассказала о жалующихся на цены американцах

    Иностранец заманил девочку-подростка в отель в США и изнасиловал ее

    Песков ответил на вопрос о посещении Трампом Эрмитажа

    Женщина зажарила и съела руку сына

    Геймеров PlayStation предупредили об удалении аккаунтов

    Кардиолог рассказала о приводящих к смерти опасных видах тахикардии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok