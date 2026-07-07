Кардиолог рассказала о приводящих к смерти опасных видах тахикардии

Кардиолог Трушкина: Опасным видам тахикардии предшествует повышенное артериальное давление

Некоторые виды тахикардии могут быть опасны и приводить к летальному исходу. О них рассказала врач-кардиолог сети «Клиника Фомина» Ольга Трушкина в разговоре со Здоровьем Mail.

Различные виды патологической тахикардии приводят к таким осложнениям, как образование внутрисердечных тромбов и тромбоэмболии, развитие хронической сердечной недостаточности при фибрилляции предсердий, обмороки, внезапная смерть при жизнеугрожающих желудочковых аритмиях, предупредила специалист.

Трушкина сообщила, что симптомами, которые должны настораживать, выступают боль в груди, одышка, головокружение, предобморочное или обморочное состояние. Также стоит задуматься, если тахикардия началась и закончилась четко и очень внезапно. Резкое снижение давление и отечность ног также могут указывать на патологию.

Развитию опасных тахиаритмий часто предшествуют повышенное артериальное давление, пожилой возраст, генетическая предрасположенность, а также заболевания сердца. Для определения вида тахикардии стоит пройти ЭКГ, холтеровское мониторирование или УЗИ сердца по назначению врача.

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