Замаскировавшиеся под дорожных рабочих наркокурьеры попали на видео

МВД: В Ленобласти наркокурьеры замаскировались под дорожных рабочих, изъято 44 кг веществ

В Ленинградской области задержали наркокурьеров, маскировавшихся под дорожных рабочих. Видео с ними опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видны «Газель» и мешки со свертками среди инвентаря.

По данным МВД, наркокурьеры промышляли на территории Московской и Ленинградской областей, передвигаясь на «Газели», которая была оборудована специальными световыми сигналами и строительным инвентарем. В кузове автомобиля полицейские обнаружили два мешка с брикетами, в которых были 19 килограммов гашиша.

Кроме того, служебная собака нашла в грузовике тайник с 25 килограммами амфетамина. Возбуждены уголовные дела, двое задержанных заключены под стражу.

Ранее МВД показало видео с найденными в восьми регионах России наркотиками стоимостью более миллиарда рублей.

