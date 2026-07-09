Замаскировавшиеся под дорожных рабочих наркокурьеры попали на видео

В Ленинградской области задержали наркокурьеров, маскировавшихся под дорожных рабочих. Видео с ними опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На кадрах видны «Газель» и мешки со свертками среди инвентаря.
По данным МВД, наркокурьеры промышляли на территории Московской и Ленинградской областей, передвигаясь на «Газели», которая была оборудована специальными световыми сигналами и строительным инвентарем. В кузове автомобиля полицейские обнаружили два мешка с брикетами, в которых были 19 килограммов гашиша.
Кроме того, служебная собака нашла в грузовике тайник с 25 килограммами амфетамина. Возбуждены уголовные дела, двое задержанных заключены под стражу.
Ранее МВД показало видео с найденными в восьми регионах России наркотиками стоимостью более миллиарда рублей.