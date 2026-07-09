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Силовые структуры
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12:50, 9 июля 2026Силовые структуры

Замаскировавшиеся под дорожных рабочих наркокурьеры попали на видео

МВД: В Ленобласти наркокурьеры замаскировались под дорожных рабочих, изъято 44 кг веществ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ленинградской области задержали наркокурьеров, маскировавшихся под дорожных рабочих. Видео с ними опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видны «Газель» и мешки со свертками среди инвентаря.

По данным МВД, наркокурьеры промышляли на территории Московской и Ленинградской областей, передвигаясь на «Газели», которая была оборудована специальными световыми сигналами и строительным инвентарем. В кузове автомобиля полицейские обнаружили два мешка с брикетами, в которых были 19 килограммов гашиша.

Кроме того, служебная собака нашла в грузовике тайник с 25 килограммами амфетамина. Возбуждены уголовные дела, двое задержанных заключены под стражу.

Ранее МВД показало видео с найденными в восьми регионах России наркотиками стоимостью более миллиарда рублей.

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