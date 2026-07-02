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Силовые структуры
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13:11, 2 июля 2026Силовые структуры

Найденные в России наркотики на миллиард рублей попали на видео

В 8 регионах России полицейские изъяли 150 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на ₽1 млрд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Найденные в восьми регионах России наркотики стоимостью более миллиарда рублей попали на видео. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах показаны полиэтиленовые комнаты с канистрами и оборудованием для производства наркотиков, а также респираторы, многочисленные колбы разного объема и белое вещество.

Ранее сообщалось, что задержаны 27 человек. Их подозревают более чем в 30 преступлениях по наркотическим статьям.

Наркобизнес был налажен в Башкортостане, Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях.

Фигуранты производили синтетические наркотики в сети подпольных лабораторий, доставляли запрещенные вещества оптовыми партиями в регионы России и продавали там через наркошопы.

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