Партию наркотиков на миллиард рублей обнаружили в России

Полицейские обнаружили партию наркотиков на миллиард рублей в регионах России

Полицейские обнаружили партию наркотиков на миллиард рублей крупного синдиката наркопроизводителей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны 27 человек, их подозревают в более чем 30 преступлениях по наркотическим статьям.

По предварительным данным, фигуранты производили синтетические наркотики в сети подпольных лабораторий, доставляли запрещенные вещества оптовыми партиями в регионы России и продавали там через наркошопы. Бизнес был налажен в Башкортостане, Краснодарском и Ставропольском краях, Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях.

Изъято более 150 килограммов наркотиков, что приравнивается к 400 тысячам дозам. Возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому — пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ показала тунец из Латинской Америки, начиненный 500 кг кокаина.