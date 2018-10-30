Лозунг «Можем повторить!» навеял Познеру мысли о безмозглых мерзавцах

Журналист Владимир Познер рассказал, что испытывает стыд за соотечественников, которые прикрепляют к своим автомобилям таблички с лозунгом «Можем повторить!», приуроченные к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом телеведущий написал в своем Instagram-аккаунте.

В публикации Познер порассуждал, что он бы мог ответить своему приятелю на просьбу объяснить значение такой надписи. Со слов журналиста, он мог бы рассказать ему о мечтающих о войне россиянах, которые грозят мнимому противнику.

«То есть готовы снова потерять почти 30 миллионов человек, готовы на то, чтобы еще десятки миллионов стали калеками, чтобы миллионы детей выросли сиротами или без отцов, чтобы тысячи наших сел и городов были снесены с лица земли, чтобы наша страна была отброшена на несколько десятилетий — все это мы "Можем повторить!"» — заключил Познер.

По мнению телеведущего, люди, которые пережили войну, прокляли бы тех, кто говорит о ее повторении. Он назвал мечтающих о войне «безмозглыми мерзавцами, достойными презрения».

Я придерживаюсь убеждения, что дело журналиста – обращать внимание общества и власти на проблемы, то есть выполнять своего рода роль сторожевого пса: громко лаять по поводу того, что плохо. Но я также считаю, что когда журналист натыкается на что-то хорошее, вызывающее радость, об этом тоже надо сказать. И я собираюсь это сделать, у меня есть такой пример, который мне очень понравился. Но, к сожалению, другая тема вытеснила это желание, однако я вернусь к нему. А вот тема, которая вытеснила – невеселая. Ехал я вчера в машине с одним моим французским приятелем. Он знает русский язык, но без деталей. И вот мы едем – и он видит на заднем стекле впереди идущей машины картонку с такой надписью «Можем повторить!». И он спрашивает меня, а что имеется в виду. Я мог бы сказать ему следующее. Есть такой контингент людей у нас, которые спят и видят, чтобы была война. И они, те, которые не имеют никакого опыта войны, которые вообще ее не испытали, потому что те, кто испытал, они бы прокляли тех, кто так говорит. Так вот они, ссылаясь на прошлую войну, как бы грозят противнику. «Можем повторить!» – то есть готовы снова потерять почти тридцать миллионов человек, готовы на то, чтобы еще десятки миллионов стали калеками, чтобы миллионы детей выросли сиротами или без отцов, чтобы тысячи наших сел и городов были снесены с лица земли, чтобы наша страна была отброшена на несколько десятилетий – все это мы «Можем повторить!». И еще я сказал бы ему, что такое отношение внушают людям некоторые наши политики и некоторые наши журналисты. И что вот эти люди, которые «готовы повторить» – безмозглые, мерзавцы, достойные презрения. Равно как и те, которые грозятся, что мы способны «их» превратить в «радиоактивный пепел», забывая о том, что они то же самое способны сделать с нами. Я мог бы все это сказать своему французскому приятелю, но не сказал. Потому что стыдно. #познер Фото опубликовано @pozneronline

Со слов Познера, ему было стыдно сказать все это знакомому. «Я мог бы все это сказать своему французскому приятелю, но не сказал», — объяснил он.

Высказывание журналиста спровоцировало споры в комментариях. Некоторые поддержали его точку зрения, заявив, что ветераны войны, которые мечтали, чтобы их дети жили в мире, пришли бы в ужас от подобных наклеек на автомобилях. Однако ряд комментаторов посчитали, что телеведущий неспособен понять смысл этих лозунгов, так как он «нерусский».

Ранее Познер высказал свою точку зрения об истоках бедности россиян. По его мнению, в бедности виноваты исключительно российские власти, которые не задумываются над последствиями происходящего.

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