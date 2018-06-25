Познер объяснил агрессивность россиян отрывом от советского прошлого

Российский журналист Владимир Познер прокомментировал высказывание писательницы Людмилы Улицкой, которая констатировала агрессивность российского общества и его отсталость от европейского. Его слова передает «Говорит Москва».

«Многие не понимают, куда страна идет. Общество разделено в своих взглядах, куда надо идти дальше. У нас очень трудный переходный период, он трудный в любой стране, и он трудный в России. И в таких моментах возникает и агрессия, и даже жестокость. И я в этом смысле разделяю точку зрения Улицкой», — отметил Познер.

При этом журналист подчеркнул, что не согласен с тезисом Улицкой об отсутствии цивилизационного процесса. По его мнению, Россия в процессе отрыва от «абсолютно нецивилизованного состояния», имея в виду советское прошлое.

В воскресенье, 24 июня, на канале «112 Украина» вышло интервью с Людмилой Улицкой, в ходе которого писательница поделилась мнением, что российское общество отстает от европейского, и, чтобы «догнать» его, «нужно еще 150 лет, а может, больше». Кроме того, она посетовала на падение уровня образования и культуры.

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