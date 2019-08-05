Познер предсказал последствия легализации оружия в России

Телеведущий Владимир Познер выступил против легализации короткоствольного оружия в России. В своем блоге журналист отметил, что эта мера не повысит безопасность граждан.

«Если бы разрешили гражданам России иметь короткоствольное оружие, я бы совершенно точно чувствовал себя в большей опасности, потому что никакой ответственности у наших граждан нет», — подчеркнул он.

Познер выразил уверенность, что, «если бы огнестрельное оружие было узаконено, у нас погибало бы больше, чем в Америке». Он также отметил, что в странах Евросоюза хранение и тем более ношение оружие запрещено. По словам ведущего, такой запрет ему нравится.

Журналист уточнил, что в США в отдельных штатах гражданам разрешено иметь и носить оружие, но это, по мнению Познера, не дает чувствовать себя в большей безопасности.

Ранее Познер говорил, что распространение мобильных телефонов сделало всех людей одинаковыми.

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