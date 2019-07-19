Познер назвал мобильные телефоны угрозой человечеству

Журналист Владимир Познер заявил, что распространение мобильных телефонов сделало всех людей одинаковыми. Его высказывание опубликовано на сайте Познер Online.

По словам телеведущего, набор текста на клавиатуре сильно отличается от письма от руки. «Если когда-то почерк очень многое говорил о человеке, то тут все одинаковые. И мы все постепенно становимся одинаковыми», — заявил он.

Увлеченность смартфонами Познер назвал неприемлемой для себя. Он уточнил, что IT-корпорации обладают огромным количеством знаний о каждом пользователе, и могут предсказать многое в поведении человека. Журналист уверен, что это может привести к тотальному контролю одного из правительств над человечеством.

Телеведущий заключил, что многие совершенно равнодушны к подобному варианту развития событий. Однако, по его мнению, некоторые заинтересованные будут сопротивляться.

Сам Познер, по его признанию, после 20:00 отключает телефон и не берет гаджет с собой, если идет в гости. «И вы знаете, все прекрасно», — описал он свои ощущения.

Ранее Познер заявил, что русский, переехавший в США, никогда не станет американцем. Он уточнил, что из страны стоит уезжать лишь тогда, когда совсем не можешь жить в ней.

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