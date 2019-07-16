Интернет и СМИ
 
Последние новости
Трамп оставит Турцию без истребителей из-за сделки с Россией
Названы самые дешевые для жизни города мира
Киев раскритиковал итальянский суд за осужденного украинца
Независимых кандидатов не допустили до выборов в Мосгордуму
Власти Италии всерьез возьмутся за цыган
Бари Алибасов побил участницу «Пусть говорят»
Китай задумал потеснить доллар
Порошенко собрался в Европу искать друзей
Российские боксеры проигнорировали запрет на выступления и поплатились
Новости партнеров

Познер признался в постыдных поступках на работе

Перейти в «Мою Ленту»

Телеведущий Владимир Познер признался, что ему бывает стыдно за поступки, которые он совершал в прошлом. Об этом сообщается в его блоге со ссылкой на видео встречи с читателями в Москве в конце июня 2019 года.

«Когда я был советским пропагандистом и доказывал правоту советской политики, зная, что это неправильно. Мне бывало стыдно. И мне стыдно до сих пор», — заявил журналист в ответ на вопрос 10-летней девочки. Он добавил, что память об этом не дает ему повторить подобного, и поэтому в настоящий момент он работает иначе.

Кроме того, в течение встречи Познер в очередной раз ответил на вопрос о том, что бы он сказал богу при встрече с ним. «Поскольку я не верую в бога, то я, конечно, уверен, что мы не встретимся. Но коль скоро такой вопрос есть, то я ему скажу: "Как тебе не стыдно"», — заявил ведущий. Он объяснил это тем, что в Евангелии от Марка написано, что ни один волос не упадет с головы человека без ведома Бога, однако с людьми случается много несчастий.

В начале июля 2019 года Познер назвал расстраивающие его черты россиян.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Познер назвал способ спасти Россию
Внутренний голос Познера побоялся задать вопрос Кадырову
Познер раскрыл секрет воспитания счастливых детей
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0315 июля

Холостяк в диких условиях

Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
19:43Сегодня

Переписка в WhatsApp и Telegram оказалась под угрозой

20:57Сегодня

Бари Алибасов побил участницу «Пусть говорят»

16:53Сегодня

Старая Собчак вызвала гнев подписчиков

Интернет и СМИ00:06 8 июля

«Мы обязаны что-то изменить»

Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
18:14Сегодня

Бузову жестко побили тапкой

19:01Сегодня

В сети рассказали о самых пугающих находках под водой

13:28Сегодня

Присутствие аллигатора в гей-порно возмутило зоозащитников

Интернет и СМИ00:0412 июля

«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»

Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
12:39Сегодня

Роскомнадзор потребовал от Instagram стереть непристойности с флагом России

11:07Сегодня

Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

16:07Сегодня

Сын Бари Алибасова обвинил телеведущего Шепелева во лжи

Россия
«Зачем вы напринимали глупые законы? Их нужно отменить!»
Этот европеец изменил здравоохранение в своей стране. Теперь он хочет спасти Россию
«С детства им отказывают в уме и будущем»
Как гендерные стереотипы вредят и девочкам, и мальчикам
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
В нашествии летающих муравьев на Москву нашли плюсы
Чеченские артисты возмутили министра несогласованными песнями
Вывезенная в Чечню россиянка передумала рассказывать о принуждении к замужеству
Госдума одобрила возвращение курилок в аэропорты
Все материалы
Мир
«Мать Россия осталась в прошлом»
Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
Трамп оставит Турцию без истребителей из-за сделки с Россией
Власти Италии всерьез возьмутся за цыган
В США обеспокоились подрывом потенциала F-35 из-за С-400
Мужчина попытался скрыть под париком полкилограмма кокаина и попался
«Грязные деньги здесь решают все»
Эта страна зарабатывает миллиарды на кокаине и героине. Она завалит наркотиками всю Европу
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Все материалы
Бывший СССР
Последний шанс Порошенко
Что ждет Украину после выборов в Верховную Раду
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Климкин засомневался в важности русского языка
Киев раскритиковал итальянский суд за осужденного украинца
Журналиста выгнали с пляжа за украинскую речь
Порошенко собрался в Европу искать друзей
Суд отпустил подозреваемого в расстреле Майдана экс-сотрудника «Беркута»
Все материалы
Экономика
Плавят и правят
Миру снова понадобилось золото. Виноваты кризис и войны
Власти отреагировали на потерю триллиона рублей из-за пчел
Китай задумал потеснить доллар
Россиянам задолжали более 2,5 миллиарда рублей
В правительстве объяснили развал СССР
Сбербанк решил не рвать с «Яндексом»
Глава МВФ уйдет в отставку
Все материалы
Силовые структуры
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились подробности связи Шишкана с убитым депутатом
Криминальный мир забил тревогу после ареста Шишкана
Уволенные из-за Голунова полицейские собрались засудить МВД
ФСБ накрыла в московской полиции канал незаконной миграции
Все материалы
Наука и техника
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Раскрыто появление гигантского «океана» внутри Земли
Продырявливание «Союза МС-09» осталось загадкой
В США назвали самые быстрые российские истребители
SpaceX назвала причину взрыва Crew Dragon
Все материалы
Спорт
«Пришлось пройти через настоящую мясорубку»
Эти клубы — элита Английской премьер-лиги. Как они добились успеха?
Российские боксеры проигнорировали запрет на выступления и поплатились
Тренер польских волейболистов пожертвовал медаль на благотворительность
Судьям КХЛ запретили социальные сети
Пропустившие на ЧМ 94 гола ватерполистки разрыдались после первого забитого мяча
Ошибшегося в пользу «Спартака» судью оставили без футбола
Карлос Роа«Люди говорят, я заставил их рыдать»
Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
Все материалы
Культура
«Она одна из моих зверьков»
Певец-суперзвезда создал секс-культ с малолетними рабынями. Ар Келли грозит 30 лет тюрьмы
«А что же гормоны?»
Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Питт и Робби расспросили Ди Каприо о нелогичной смерти его героя в «Титанике»
Найден актер на роль Элвиса Пресли в новом фильме
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Появилось видео мощного пожара рядом с крупным фестивалем
Все материалы
Интернет и СМИ
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Познер признался в постыдных поступках на работе
Бари Алибасов побил участницу «Пусть говорят»
Старая Собчак вызвала гнев подписчиков
В сети рассказали о самых пугающих находках под водой
Все материалы
Ценности
Ниже пояса
Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Светлана Ходченкова снялась топлес для обложки журнала
Меган Фокс вывела сыновей на улицу в девичьих платьях
Раскрыта причина смены имиджа Меган Маркл
Обнаженный снимок самой молодой миллиардерши в мире разоблачил ее операции
Все материалы
Путешествия
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
Турецким отелям пришлось снизить цены
Негигиеничный поступок пассажира самолета возмутил пользователей сети
Федор Конюхов опустился на дно
Мощный поток воздуха от самолета сдул туристов
Все материалы
Из жизни
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Родственники подарили девушке пластическую операцию и погубили ее
Акула-людоед попалась на крючок и утянула рыбаков на три километра
В России тигр сбежал из машины посреди дороги
Женщина случайно измельчила деньги в шредере и больше месяца склеивала их
Все материалы
50 лет легендарному Mercedes-Benz С111
История знаменитого суперкара, так и не ставшего серийным. Часть 1
Яхты с автомобильным дизайном
Как внешность машин адаптируют к судам
Всё о DeLorean из «Назад в будущее»
Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой
ТурбоНива за 2 миллиона
Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России
Mercedes-Benz откажется от пикапа X-Class
УАЗ опубликовал новую фотографию «Патриота» с «автоматом»
Ford заменит сразу три модели кросс-универсалом
Все материалы
Дом
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Московское жилье оказалось в разы просторнее жилья в провинции
Названы самые дешевые для жизни города мира
Обнаружен российский город с реактивно дорожающим жильем
Определены города мира с самой дорогой и самой дешевой ипотекой
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы