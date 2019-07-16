Познер признался в постыдных поступках на работе

Телеведущий Владимир Познер признался, что ему бывает стыдно за поступки, которые он совершал в прошлом. Об этом сообщается в его блоге со ссылкой на видео встречи с читателями в Москве в конце июня 2019 года.

«Когда я был советским пропагандистом и доказывал правоту советской политики, зная, что это неправильно. Мне бывало стыдно. И мне стыдно до сих пор», — заявил журналист в ответ на вопрос 10-летней девочки. Он добавил, что память об этом не дает ему повторить подобного, и поэтому в настоящий момент он работает иначе.

Кроме того, в течение встречи Познер в очередной раз ответил на вопрос о том, что бы он сказал богу при встрече с ним. «Поскольку я не верую в бога, то я, конечно, уверен, что мы не встретимся. Но коль скоро такой вопрос есть, то я ему скажу: "Как тебе не стыдно"», — заявил ведущий. Он объяснил это тем, что в Евангелии от Марка написано, что ни один волос не упадет с головы человека без ведома Бога, однако с людьми случается много несчастий.

В начале июля 2019 года Познер назвал расстраивающие его черты россиян.

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