Познер сравнил Гитлера с героем сказки

Телеведущий Владимир Познер порассуждал о том, на что способны люди под влиянием сильных лидеров. В интервью о своей новой книге «Немецкая тетрадь» он сравнил отношения людей и власти с сюжетом немецкой легенды о крысолове. Его высказывание приведено на сайте «Познер Online».

Познер вспомнил немецкую сказку о дудочнике, который избавил город от крыс, играя на музыкальном инструменте: завораживая грызунов мелодией, он заставил их зайти в реку и таким образом утопил их. По легенде, бургомистр, ранее обещавший спасителю города горы золота, отказался платить ему. Через некоторое время дудочник отомстил горожанам, заворожив своей игрой всех детей в городе и уведя их с собой в горы.

По словам телеведущего, после просмотра инсценировки этой сказки в городе Хамельн он задумался о ее смысле. Познер задал себе вопрос, кто такой этот дудочник, который управляет людскими поступками. «Вот, например, [фюрер Третьего рейха Адольф] Гитлер: дудочник? Он играл на своей "дудке"? За ним пошел немецкий народ?» — пересказал свои размышления телеведущий.

Журналист заявил, что эта история вдохновила его на рассуждения о том, что с людьми могут делать такие лидеры и как они могу стать жертвами их «музыки».

Ранее Познер признал, что ему стыдно за свои поступки, совершенные в прошлом. В частности, память о работе в советской пропаганде заставляет его сейчас руководствоваться иными принципами в работе.

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