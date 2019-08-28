Познер перечислил недостатки демократии

Телеведущий Владимир Познер порассуждал о негативных сторонах демократии, сравнив ее с современным переизданием «Британской энциклопедии» в электронном виде. Его высказывание опубликовано на сайте «Познер Online».

Познер заявил, что ранее авторитетное дорогое издание было украшением любой библиотеки и его было приятно держать в руках, однако с 2013 года его перестали выпускать. «Это показатель того, куда мы идем», — заявил журналист, заметив, что такой прогресс не всегда положителен и демократизация в итоге приведет к непредсказуемым потерям.

Он вспомнил французского писателя Алексиса де Токвиля, который написал книгу «Демократия в Америке» после путешествия по этой стране. «Демократия берет все наши привилегии и "размазывает тонким слоем", чтобы у всех это было», — процитировал его Познер.

Автор заметил, что в целом это хорошо, но такое общество никогда не добьется того, чего добиваются в условиях классового неравенства, так как человек может встать на путь самосовершенствования, если ему не надо кормить себя. «Им надоело нас кормить, я это понимаю. Но они никогда не будут такими, они не добьются этого», — привел ведущий цитату Токвиля.

В заключение Познер заметил, что есть существенная разница между времяпрепровождением с планшетом или с виски и книгой.

Ранее Познер выступил против создания государственной идеологии ради объединения населения. По его словам, страна сильна верой народа.

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