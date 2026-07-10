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13:20, 10 июля 2026Бывший СССР

В офисе Зеленского назвали избранный Богом народ

Буданов заявил, что украинцы — избранный Богом народ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Украинцы — избранный Богом народ, а Киево-Печерская лавра является его главным символом и святыней. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Украинцы — народ, избранный Богом, поэтому мы выстоим. Именно отсюда началось все православие», — заявил чиновник на богослужении по случаю дня памяти основателя лавры преподобного Антония Печерского.

Ранее стало известно, что по указу Зеленского на территории лавры создадут «Национальный пантеон», в котором перезахоронят останки лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила, что Киев пытается превратить лавру в бесовское капище. По ее словам, Владимир Зеленский демонстрирует личную неприязнь к православной вере и стремится причинить душевное страдание духовенству и прихожанам канонической церкви.

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