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Бывший СССР
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20:26, 4 июля 2026Бывший СССР

Место для останков деятелей ОУН создадут в Киево-Печерской лавре

«Национальный пантеон» создадут на территории Киево-Печерской лавры
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Национальный пантеон», инициированный после указа президента Украины Владимира Зеленского, создадут на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает Институт национальной памяти на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому украинский национальный пантеон будет размещен на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Постановление разработано Украинским институтом национальной памяти и является логическим продолжением реализации проекта по созданию украинского национального пантеона», — говорится в сообщении ведомства.

Национальный пантеон является планируемым мемориальным комплексом в Киеве, задуманный как государственное пространство памяти. Власти Украины инициировали в рамках проекта процесс возвращения и перезахоронения останков лидеров ОУН (ОУН; запрещенная в России экстремистская организация), которые ранее были погребены за рубежом.

Ранее бывший премьер-министр Польши, глава польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский пригрозил Украине заблокировать вступление в Европейский союз (ЕС) из-за Степана Бандеры и ОУН. По его словам, Киев должен изменить нынешнюю государственную политику памяти.

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