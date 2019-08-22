Невзоров поспорил с Познером и нашел другое применение картинам Гитлера

Телеведущий Александр Невзоров поспорил с высказыванием журналиста Владимира Познера о картинах Адольфа Гитлера. В комментарии Daily Storm он заявил, что вывешивать дома картины фюрера — нормально, но его творчество нельзя воспринимать отдельно от личности.

Невзоров подчеркнул, что Гитлера нельзя воспринимать отдельно от культуры Германии, так как в своей идеологии он опирался на идеи немецких романтиков, заявлявших о «всемирном и сильном германском духе».

«Гитлер — это фигура крайне романтическая», — отметил Невзоров, заметив, что изображения Девы Марии в исполнении Гитлера «религиозны» и «радостны».

По словам телеведущего, он не стал бы вешать картины Гитлера дома, а нашел бы им другое применение — к примеру, перепродал бы их. «Топтать ногами, проклинать или что-то еще не стал бы, сразу бы их продал», — заключил публицист.

21 августа Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Гитлера в интерьере. По его словам, это возможно в том случае, если воспринимать человека отдельно от его творчества. В случае с фюрером — как художника, а не как политика.

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