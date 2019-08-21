Познер разрешил вешать в квартирах картины Гитлера

Телеведущий Владимир Познер заявил, что не видит ничего зазорного в использовании картин Адольфа Гитлера в интерьере. Об этом он упомянул, отвечая на вопрос читателя в своем блоге на сайте Познер Online.

Собеседник Познера заметил, что публичных людей часто спрашивают об их мнении о том или ином политическом событии, даже если те ничего не заявляли о своих взглядах. Он спросил, возможно ли воспринимать человека отдельно от его творчества. «Можно ли вешать у себя дома картины Гитлера, если это просто картины?» — уточнил он.

Материалы по теме «Я за сопротивление хамству, бескультурью и мракобесию» Владимир Познер о духовных скрепах, байкере Хирурге и поиске национальной идеи

Журналист заметил, что авторство того или иного шедевра не имеет значения, и привел в пример композитора Иоганна Баха, о личности которого почти ничего неизвестно. «Можно ли вешать у себя дома картины, написанные Гитлером? Можно, конечно», — заключил он. При этом Познер уточнил, что важно понимать, является ли владелец таких картин поклонником Гитлера как политика или как художника.

Ведущий заявил, что подобные «ситуации» находятся вне его сферы интересов. Он заключил, что вполне возможно относиться к творчеству человека без учета его личных качеств.

Ранее в августе телеведущий рассказал о том, как пришел к отрицанию Бога. По его словам, выбор был обусловлен воспитанием и личным опытом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!