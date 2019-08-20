Познер отреагировал на увольнение обматерившего Путина ведущего

Телеведущий Владимир Познер заявил, что грузинский телеканал «Рустави 2» мог и раньше уволить своего журналиста Георгия Габунию, обматерившего президента России Владимира Путина в одном из эфиров. Свою позицию журналист высказал в блоге на сайте «Познер Online».

«Скажу только одно: если бы этот телеведущий работал у меня или был бы моим подчиненным, то я уволил бы его немедленно после тех возмутительных слов, а не почти через два месяца», — подчеркнул Познер.

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По его словам, лексика, которую использовал Габуния во время выступления в передаче, неприемлема для журналиста. «Считаю, что он поступил тогда глупо и недопустимо», — заключил Познер.

Ранее Познер заявлял, что для него Габуния перестал быть журналистом — «не за антироссийскую позицию, на что он имеет право, а за нарушение принципов журналистики».

20 августа новый глава телеканала «Рустави 2» Паата Салия уволил ряд журналистов, в том числе и Георгия Габунию. Новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши назначил Салию руководителем канала в июле 2019 года.

Вечером 7 июля Габуния в нецензурной форме высказался в адрес Путина в эфире своей передачи на телеканале «Рустави 2». Телеканал принес извинения, но не стал увольнять сотрудника.

В Кремле поведение грузинского журналиста раскритиковали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал выступление Габунии «недостойным грузинского народа».

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