«Рустави 2» никто не купил

Владелец «Руcтави-2» Кибар Халваши заявил об отсутствии покупателя на грузинскую телекомпанию. Его слова передает «Интерфакс».

«Общественности известно, в каком состоянии находится сегодня телекомпания. У нее образовался долг более 70 миллионов лари (около 1,6 миллиарда рублей)», — сказал бизнесмен. По его мнению, такое положение, в частности, объясняется поведением бывшего генерального директора «Руcтави 2» Ники Гварамии.

По словам Халваши, он решил не допустить банкротства телекомпании, потому что она может стать коммерчески выгодной и «свободной от политических и других обязательств».

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Вечером 7 июля в эфире передачи на телеканале «Рустави 2» журналист Георгий Габуния нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина. Телеканал принес извинения, но не стал увольнять сотрудника. В Кремле поведение грузинского журналиста раскритиковали.

После этого ставший владельцем телекомпании Халваши уволил Гварамию. Новым гендиректором канала назначен Паата Салия.

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