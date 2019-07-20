Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу. Об этом заявил новый генеральный директор телекомпании Паата Салия, сообщает «Интерфакс».

Он также отметил, что новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши не будет вмешиваться в редакционную политику телеканала.

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Салия отметил, что финансовое положение телекомпании оказалось хуже, чем он ожидал. Он пообещал обсудить с владельцем «Рустави 2» предложение создать общественный совет, который будет контролировать кадровый вопрос в телекомпании.

Ранее, 14 июля, сообщалось, что Габунию заменил другой журналист. Об этом свидетельствует видео программы от 14 июля на сайте телеканала. На дом журналиста повесили позорную табличку. По словам его соседей, он нанял себе охрану, так как против него регулярно проводятся митинги.

Нецензурная брань Габунии в адрес российского лидера Владимира Путина спровоцировала негативную реакцию как в Москве, так и в Тбилиси. Несмотря на это, руководство «Рустави 2» отказалось увольнять журналиста, отстранив его от эфира на два месяца.

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