Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» отказались увольнять

Совладельцы грузинского канала «Рустави 2» отказались уволить его генерального директора Нику Гварамию. Об этом в среду, 10 июля, сообщает РИА Новости.

На увольнении настаивала одна из акционеров — Нино Нижарадзе, владеющая девятью процентами доли компании. По ее словам, из-за высказываний Гварамии и ведущего Георгия Габунии стоимость ее актива снизилась. Юрист телекомпании Тамта Мурадашвили назвал высказывание Нижарадзе абсурдным.

Ранее, 8 июля, руководство «Рустави 2» отказалось от увольнения журналиста Георгия Габунии. Тот в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.

Тогда Ника Гварамия заявил, что поступок Габунии был в рамках конституции и закона. «Как бы это неприемлемо ни было для нас, для канала», — отметил он.

Инцидент произошел 7 июля. Габуния в эфире резко высказался, назвав Путина «вонючим оккупантом». Канал «Рустави 2» принес свои извинения за поступок журналиста. Ночью 8 июля каналу пришлось временно приостановить свою работу из-за митингов у здания редакции. В Кремле поведение Габунии назвали «недостойным».

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