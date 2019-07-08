Митинг с требованием уволить обругавшего Путина журналиста возобновился

У здания телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг с требованием увольнения журналиста Георгия Габунии и всего менеджмента компании. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает РИА Новости.

«Мы требуем отставки журналиста Габунии и отставки всего менеджмента телекомпании. Акции не прекратятся до тех пор, пока требования не будут выполнены», — заявил один из организаторов митинга.

Накануне вечером телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» высказался о президенте России Владимире Путине в нецензурной форме, в частности, назвал его «вонючим оккупантом».

В Кремле раскритиковали выходку журналиста. По словам пресс-секретаря российского лидера, такое поведение «недостойно грузинского народа». В МИД России также сочли случившееся неприемлемым и выразили надежду на адекватные меры со стороны грузинских властей.

Отношения между странами обострились в конце июня. В Тбилиси начались многотысячные акции протеста, причиной которых стал тот факт, что депутат Госдумы занял кресло спикера грузинского парламента.

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