Саакашвили обругал оскорбившего Путина журналиста

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал журналиста «Рустави 2» Георгия Габунию за нецензурную брань в адрес президента России Владимира Путина. Об этом в понедельник, 8 июля, сообщает «Интерфакс».

Саакашвили считает, что подобные выпады разваливают отношения между Грузией и Россией. Он напомнил, что во время его президентства в России относились к Грузии «как минимум с уважением», так как были «восхищены реформами». «Сейчас вконец развалились отношения, туристов не пускают, полеты приостановились, все перевернулось», — подчеркнул он.

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По его мнению, нынешние власти, которые утверждали, что налаживают отношения с Россией, в итоге ничего не наладили, так как «один безвкусный и необдуманный выпад» Габунии привел к разговорам о том, что Москва «разбомбит» Грузию.

Саакашвили также уверен, что вскоре в Грузии сменится и нынешний глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили уйдет с политической арены. «Иванишвили не помогут никакие трюки, его время в Грузии закончилось, сейчас главное, чтобы переход был мирный и спокойный без всяких трюков и маневров. Это его не спасет», — подытожил он.

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Ранее 8 июля правящая партия «Грузинская мечта» заявила, что поступок ведущего «Рустави 2» стоит расценивать как очередную попытку государственного переворота и разрушения отношений между Тбилиси и Москвой.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии. Путин принял решение запретить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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