Захарова нашла в оскорблениях Путина на грузинском ТВ след Саакашвили

В истории с нецензурной руганью в адрес президента России Владимира Путина на телеканале «Рустави-2» замешан бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«У [бывшего президента Грузии Михаила] Саакашвили началась предвыборная кампания. Она и не прекращалась. Но сейчас стартовала фаза "последний бой". Всеми путями он будет прорываться к власти. Жестко, цинично, любой ценой. Даже ценой тотального раскола общества. "Рустави-2" — инструмент его политики. (...) Думаю, что стержнем информационной кампании, как это было на Украине, станет заочная односторонняя риторика с Путиным», — написала дипломат.

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Захарова также отметила, что «все разговоры про "традиции" Грузии — разговоры», и сейчас там есть только фольклор и колорит. «Великий народ, великие традиции, великая культура стали заложниками бездельников от политики», — подчеркнула она. При этом спикер МИД отметила, что «верит в возрождение Грузии».

Ранее сам Саакашвили заявил, что правду нужно доносить в цивилизованной форме, а эпатаж и истеричность« вредят нашему делу». Позднее этот пост был удален.

Вечером 7 июля журналист Георгий Габуния начал выпуск авторской программы в эфире «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес Владимира Путина. Каналу пришлось прекратить работу в ночь на 8 июля из-за митингов возле здания, начавшихся после слов журналиста. Компания принесла извинения за матерные высказывания, уточнив, что увольнять Габунию пока не будут.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. По его словам, подобного рода поведение недостойно грузинского народа.

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