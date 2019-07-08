Из «Рустави 2» стали увольняться после ругани в адрес Путина

Двое сотрудников телеканала «Рустави 2» уволились в знак протеста после нецензурной ругани в адрес президента России Владимира Путина в эфире, сообщает Sputnik Грузия.

По данным агентства, телеканал покинул один из операторов — Леван Маргвелашвили. Об этом он сказал на митинге, бросив камеру и порвав свою пресс-карту. «У меня есть семья, и я не хочу, чтобы меня оскорбляли», — сказал он.

Другой покинувший «Рустави 2» сотрудник — Леван Ростомаули, который работал над популярным в Грузии сериале «Подруги моей жены».

Ранее секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что поведение ведущего на грузинском телеканале «Рустави 2» является «эскападой ущербного человека».

Вечером 7 июля журналист Георгий Габуния начал выпуск авторской программы в эфире «Рустави 2» с нецензурной ругани в адрес президента России Владимира Путина. Каналу пришлось прекратить работу в ночь на 8 июля из-за митингов возле здания начавшихся после слов журналиста. Компания принесла извинения за матерные высказывания, уточнив, что увольнять Габунию пока не будут.

Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы. По его словам, подобного рода поведение недостойно грузинского народа.

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