Канделаки осадила Соловьева за критику грузин

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки не согласилась с выводами телеведущего Владимира Соловьева о нецензурной брани грузинского телеведущего Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина.

Соловьев в своем Telegram-канале задал риторический вопрос, остались ли у кого-то иллюзии «после сегодняшней мерзости грузинского ТВ». Он призвал в ответ ввести новые ограничения в отношении Грузии.

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Канделаки посчитала, что таким образом ведущий обращается к ней. В Telegram-канале она отметила, что Соловьеву не стоит ставить знак равенства между высказыванием Габунии в эфире «Рустави 2» и позицией официальных властей Грузии.

«Причесав всех одной гребенкой, он призывает наказать всех грузин рублем и закрыть рынок, а я думаю, что [бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили читает такие мнения и радуется тому, как просто ему удается вызвать истерику среди людей, которые определяют общественное мнение в России», — подчеркнула Канделаки.

Продюсер «Матч-ТВ» призвала не добавлять очков грузинскому радикальному меньшинству, «показывая, что их поведение эффективно разрушает отношения между нашими государствами».

Ранее двое сотрудников телеканала «Рустави 2» уволились в знак протеста после нецензурной ругани в адрес Путина.

Вечером 7 июля Габуния начал выпуск своей телепередачи с грубой брани в адрес Путина. Его слова спровоцировали митинг у здания редакции. Канал извинился за матерные высказывания, но сообщил, что увольнять журналиста не собирается.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы и что такое поведение недостойно грузинского народа.

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