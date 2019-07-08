Канделаки назвала заказчика матерщины в адрес Путина на грузинском ТВ

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки заявила, что за грузинским телеведущим Георгием Габунией, который нецензурно выругался в адрес президента России Владимира Путина, стоит бывший президент страны Михаил Саакашвили.

Комментируя скандальный эфир в программе «60 минут» на канале «Россия 1», она назвала высказывание Габунии провокацией, а Саакашвили — ее заказчиком. «Саакашвили — политический преступник, который, даже не находясь на территории Грузии, продолжает разваливать Грузию. Делает это он стабильно с 2008 года», — отметила Канделаки.

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По ее словам, 18 июля канал «Рустави 2» «заберут» у Саакашвили и вернут законному владельцу. «И на этом вся эта постоянная антироссийская пропаганда на этом канале закончится», — пояснила продюсер. Как сообщает Sputnik Грузия, в этот день Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) огласит решение по иску от юристов телеканала о смене владельца «Рустави 2». В марте 2017 года Верховный суд Грузии оставил в силе решение о передаче телекомпании ее бывшему владельцу бизнесмену Кибару Халваши.

«Он пошел на абсолютно неприемлемое поведение. Оскорбление президента России, его родителей в эфире федерального канала считаю политическим хулиганством, которое способно вызвать самые необратимые процессы в той же Грузии», — добавила Канделаки.

Она призвала Россию быть мудрой и понимать, что грузины — это не Саакашвили. По ее словам, Саакашвили — голос «недополитика» и «недочеловека».

Ранее Канделаки не согласилась с выводами телеведущего Владимира Соловьева о нецензурной брани Габунии в адрес Путина. По ее словам, России не стоит вводить новые запреты, как считает телеведущий.

Вечером 7 июля журналист Габуния начал выпуск своей передачи с ругательств в адрес Путина. Из-за его слов у здания редакции произошел митинг. Канал не стал увольнять журналиста, но извинился за высказывание. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что оскорбления в адрес Путина неприемлемы.

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