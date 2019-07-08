Выругавшегося на Путина журналиста «Рустави 2» назвали ущербным человеком

Секретарь и глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир заявил РИА Новости, что поведение ведущего на грузинском оппозиционном канале «Рустави 2» является «эскападой ущербного человека».

«Это эскапада одного ущербного человека, к журналистике это никакого отношения не имеет. Это непрофессионально, гнусно, омерзительно», — сказал Шафир. Он подчеркнул, что руководство телеканала должно было принести извинения.

Вечером 7 июля журналист «Рустави 2» Георгий Габуния начал выпуск авторской программы P.S. с нецензурной ругани в адрес президента России Владимира Путина. Он назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле».

«Рустави 2» пришлось прекратить работу в ночь на 8 июля из-за митингов возле здания из-за слов журналиста. Телеканал возобновил вещание только на утро.

Генеральный директор Ника Гварамия заявлял, что сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!